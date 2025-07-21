¿Cómo puedo suscribirme a un paquete de Imagine R Junior?
El paquete Imagine R Junior, al precio de 24,80 euros, incluyendo la tasa administrativa de 8 euros, está destinado a menores de 11 años a partir del 31 de diciembre de 2025.
Permite viajar por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana y de forma ilimitada, durante un periodo de 1 año a partir del 1 de septiembre.
El paquete Imagine R Junior solo puede suscribirse en línea en nuestra página web.
Consulta laGuía de Imagine Rpara encontrar los pasos paso a paso de suscripción.
Condiciones de suscripción
- El menor debe tener menos de 11 años el 31 de diciembre del año en que se suscribe el paquete.
- El niño debe residir en Île-de-France.
- No hay requisitos de recursos.
¿Cómo suscribirse para tu hijo?
Antes de los 16 años, un joven no puede suscribirse a un paquete por su cuenta: un pagador (padre o familiar) debe solicitar la suscripción para el joven titular.
La suscripción también se realiza online, desde tuEspacio Personal de Pago: al final de la página, haz clic en "Suscribirse para un nuevo titular".
Todos los detalles sobre la suscripción están en laGuía Imagine R.
Límites de empaquetado
- No se pueden aplicar subvenciones ni becas a esta tarifa.
- Un pagador externo (secundaria, instituto, ayuntamiento, etc.) no puede financiar una tarifa plana Imagine R a la tarifa junior.
- Si desea suscribirse por correo, no podrá beneficiarse de la ventajosa tarifa Imagine R Junior de 24,80 euros: se aplicará la tarifa regional de 392,30 euros (384,30 euros + 8 euros de tasas administrativas).