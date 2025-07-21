El paquete Imagine R Junior, al precio de 24,80 euros, incluyendo la tasa administrativa de 8 euros, está destinado a menores de 11 años a partir del 31 de diciembre de 2025.

Permite viajar por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana y de forma ilimitada, durante un periodo de 1 año a partir del 1 de septiembre.

El paquete Imagine R Junior solo puede suscribirse en línea en nuestra página web.

Consulta laGuía de Imagine Rpara encontrar los pasos paso a paso de suscripción.

Condiciones de suscripción

El menor debe tener menos de 11 años el 31 de diciembre del año en que se suscribe el paquete.

El niño debe residir en Île-de-France.

No hay requisitos de recursos.

¿Cómo suscribirse para tu hijo?

Antes de los 16 años, un joven no puede suscribirse a un paquete por su cuenta: un pagador (padre o familiar) debe solicitar la suscripción para el joven titular.

La suscripción también se realiza online, desde tuEspacio Personal de Pago: al final de la página, haz clic en "Suscribirse para un nuevo titular".

Todos los detalles sobre la suscripción están en laGuía Imagine R.

