¿Cuáles son los controles adicionales?
¿Has recibido un correo electrónico de la dirección [email protected] o una carta pidiéndote que devuelvas ciertos documentos de respaldo (prueba de identidad, notificación de la concesión de la beca o certificado escolar)?
Es normal
Como parte de la suscripción a Imagine R, se estipula en la GTCSU (artículos 2-4) que la Agencia Imagine R se reserva el derecho de realizar comprobaciones adicionales.
Los documentos de respaldo deben enviarse (por correo electrónico o por correo postal) dentro del plazo de un mes desde que la solicitud sea enviada por la agencia imagine R.
- Por correo electrónico: [email protected]
- Por correo:
IMAGINA LA AGENCIA R
TSA 54449
977213 AVON CEDEX
Si los documentos no se devuelven, la agencia imagine R considerará que el titular de la cuenta no tiene derecho al paquete imagine R y puede rescindir automáticamente el contrato. Esta terminación también implica una prohibición de suscribirse a un nuevo paquete Imagine R durante 3 años.