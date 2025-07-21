¿Has recibido un correo electrónico de la dirección [email protected] o una carta pidiéndote que devuelvas ciertos documentos de respaldo (prueba de identidad, notificación de la concesión de la beca o certificado escolar)?

Es normal

Como parte de la suscripción a Imagine R, se estipula en la GTCSU (artículos 2-4) que la Agencia Imagine R se reserva el derecho de realizar comprobaciones adicionales.

Los documentos de respaldo deben enviarse (por correo electrónico o por correo postal) dentro del plazo de un mes desde que la solicitud sea enviada por la agencia imagine R.

Por correo electrónico: [email protected]

Por correo:

IMAGINA LA AGENCIA R

TSA 54449

977213 AVON CEDEX

Si los documentos no se devuelven, la agencia imagine R considerará que el titular de la cuenta no tiene derecho al paquete imagine R y puede rescindir automáticamente el contrato. Esta terminación también implica una prohibición de suscribirse a un nuevo paquete Imagine R durante 3 años.