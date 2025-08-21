Para el paquete Imagine R Scolaire, algunos consejos departamentales conceden una subvención departamental, bajo ciertas condiciones.

Île-de-France Mobilités y los Consejos Departamentales también pueden conceder una subvención a becarios de instituciones públicas y privadas bajo contrato de Educación Nacional, dependiendo del nivel de su beca.

Encuentra las diferentes tarifas en el simulador de elegibilidad y tarifas.

Para beneficiarte, puedes hacerlo hasta el 15 de diciembre:

Desde tu espacio personal, sube la notificación de la concesión de la beca correspondiente al año correspondiente:

"Mi Navigo">> Seleccione el paquete correspondiente >> "Aporte mi prueba de beca"

"Mi Navigo">> Seleccione el paquete correspondiente >> "Aporte mi prueba de beca" por correo postal a la agencia imagine R: envía la notificación de concesión de la beca o el certificado de beca (disponible en el formulario en papel) completado y sellado por tu institución. Envía tu solicitud a:

IMAGINA LA AGENCIA R

TSA 24455

77213 AVON CEDEX

Dependiendo del método de pago que hayas elegido, el pago en exceso te será reembolsado mediante cheque o se ajustará la cantidad de tus domiciliaciones bancarias.

Para el paquete Imagine R Junior, no se aplica ninguna tasa de beca.

Si solo ha devuelto el certificado de beca del formulario imagine R, la notificación de la concesión de la beca puede ser solicitada en cualquier momento por la agencia imagine R.