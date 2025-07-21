La cantidad de mi primer pago mensual es mayor, ¿es esto normal?
Cuando te suscribiste, elegiste el método de pago mediante débitos mensuales y notas una cantidad mayor en el primer pago mensual.
Esto es completamente normal, y te lo anunciaron cuando te suscribiste a tu plan Imagine R.
De hecho, el primer pago mensual incluye:
- La cantidad del primer mes de suscripción al paquete
- la tasa anual de solicitud de 8 euros, que se debe pagar incluso si se renova
- el importe de los pagos mensuales adeudados entre la fecha de validez del paquete y la fecha de suscripción. De hecho, independientemente de la fecha de suscripción, el precio del paquete Imagine R vence en su totalidad.
Como recordatorio
Aquí están las fechas de inicio de los paquetes Imagine R:
- Imagina R Scolaire e imagina R Junior:
- para una primera suscripción: 1 de septiembre
- para renovación: 1 de octubre
- Imagina a R Student:
el día 1 de cada mes, como desees: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero
En caso de suscripción atrasada, las cuotas mensuales se deducen con la primera cuota mensual.
Algunos ejemplos
- Si te suscribes a un paquete Imagine R Scolaire en enero, los meses de septiembre a enero tendrán que pagarse de una sola vez mediante domiciliación bancaria (incluyendo la tasa de solicitud de 8 euros) en la primera cuota.
- Si te suscribes a un paquete Imagine R Student en marzo, los meses de enero a marzo tendrán que pagarse de una sola vez (incluyendo la tasa de solicitud de 8 euros) en la primera cuota.