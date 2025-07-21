La cantidad de mi primer pago mensual es mayor, ¿es esto normal?

Actualizado en 21 julio 2025

Cuando te suscribiste, elegiste el método de pago mediante débitos mensuales y notas una cantidad mayor en el primer pago mensual.

Esto es completamente normal, y te lo anunciaron cuando te suscribiste a tu plan Imagine R.

De hecho, el primer pago mensual incluye:

  • La cantidad del primer mes de suscripción al paquete
  • la tasa anual de solicitud de 8 euros, que se debe pagar incluso si se renova
  • el importe de los pagos mensuales adeudados entre la fecha de validez del paquete y la fecha de suscripción. De hecho, independientemente de la fecha de suscripción, el precio del paquete Imagine R vence en su totalidad.

Como recordatorio

Aquí están las fechas de inicio de los paquetes Imagine R:

  • Imagina R Scolaire e imagina R Junior:
    - para una primera suscripción: 1 de septiembre
    - para renovación: 1 de octubre
  • Imagina a R Student:
    el día 1 de cada mes, como desees: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero

En caso de suscripción atrasada, las cuotas mensuales se deducen con la primera cuota mensual.

Algunos ejemplos

  • Si te suscribes a un paquete Imagine R Scolaire en enero, los meses de septiembre a enero tendrán que pagarse de una sola vez mediante domiciliación bancaria (incluyendo la tasa de solicitud de 8 euros) en la primera cuota.
  • Si te suscribes a un paquete Imagine R Student en marzo, los meses de enero a marzo tendrán que pagarse de una sola vez (incluyendo la tasa de solicitud de 8 euros) en la primera cuota.