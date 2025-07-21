Cuando te suscribiste, elegiste el método de pago mediante débitos mensuales y notas una cantidad mayor en el primer pago mensual.

Esto es completamente normal, y te lo anunciaron cuando te suscribiste a tu plan Imagine R.

De hecho, el primer pago mensual incluye:

La cantidad del primer mes de suscripción al paquete

la tasa anual de solicitud de 8 euros, que se debe pagar incluso si se renova

el importe de los pagos mensuales adeudados entre la fecha de validez del paquete y la fecha de suscripción. De hecho, independientemente de la fecha de suscripción, el precio del paquete Imagine R vence en su totalidad.

Como recordatorio

Aquí están las fechas de inicio de los paquetes Imagine R:

Imagina R Scolaire e imagina R Junior:

- para una primera suscripción: 1 de septiembre

- para renovación: 1 de octubre

el día 1 de cada mes, como desees: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero

En caso de suscripción atrasada, las cuotas mensuales se deducen con la primera cuota mensual.

