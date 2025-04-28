¿Cómo obtengo un certificado de pase anual de Navigo?
¿Necesitas un certificado de pago único?
Tienes varias opciones para obtenerlo:
- en línea, desde tu espacio personal: haz clic en tu contrato, "Mi certificado" y déjate guiar.
- en una agencia de ventas de RATP, SNCF u OPTILE, o en un mostrador de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF. Este servicio también está disponible en todas las taquillas de la RATP.
- Por correo: envía tu solicitud a la siguiente dirección:
AGENCIA ANUAL NAVIGO
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise cedex 9
BUENO SABERLO:
No se emitirá ningún certificado para un pase Navigo Day. Si tu compra se realizó con tu teléfono, tu comprobante de compra te será enviado por correo electrónico.