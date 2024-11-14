Puedes suscribirte directamente en línea en nuestra web o visitando la agencia de ventas de los transportistas, algunos contadores RATP o algunos contadores de servicio Navigo SNCF.

Suscríbete en línea

Ve a la zona de suscripción online, lleva tu medio de pago (datos bancarios o tarjeta de crédito) así como una foto en formato digital jpeg o gif (para descargar o tomar con tu webcam, móvil o tablet).

Responde a ambas preguntas y luego déjate guiar.

Si tu solicitud está completa (la foto cumple los requisitos, el pago aceptado y el contrato firmado electrónicamente), el pase anual Navigo, según tu elección, se envía a tu domicilio en un máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o se emite en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF 3 días laborables después del pedido, mediante la presentación de prueba de identidad.

BUENO SABERLO:

Si no eres tú quien paga tu paquete, el pagador recibirá el contrato electrónico por correo electrónico para su firma.

Si deseas beneficiarte de la tarifa Senior y aún no tienes un pase anual Navigo, acude directamente a la agencia.

Suscribirse en la sucursal

Ve a la agencia de ventas de los transportistas, a algunos contadores RATP o a algunos contadores de servicio Navigo SNCF. Toma uno de los siguientes:

prueba de identidad,

Un detalle bancario y un medio de pago para el primer pago mensual, si decides pagar por domiciliación bancaria,

Una tarjeta bancaria o efectivo (solo en una sucursal), si decides pagar en efectivo.

Nota: no necesitas proporcionar una foto, se tomará directamente en el lugar. Su pase anual Navigo se le entregará inmediatamente.