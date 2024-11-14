¿Cómo saco un pase anual Navigo?
Puedes suscribirte directamente en línea en nuestra web o visitando la agencia de ventas de los transportistas, algunos contadores RATP o algunos contadores de servicio Navigo SNCF.
Suscríbete en línea
Ve a la zona de suscripción online, lleva tu medio de pago (datos bancarios o tarjeta de crédito) así como una foto en formato digital jpeg o gif (para descargar o tomar con tu webcam, móvil o tablet).
Responde a ambas preguntas y luego déjate guiar.
Si tu solicitud está completa (la foto cumple los requisitos, el pago aceptado y el contrato firmado electrónicamente), el pase anual Navigo, según tu elección, se envía a tu domicilio en un máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o se emite en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF 3 días laborables después del pedido, mediante la presentación de prueba de identidad.
BUENO SABERLO:
Si no eres tú quien paga tu paquete, el pagador recibirá el contrato electrónico por correo electrónico para su firma.
Si deseas beneficiarte de la tarifa Senior y aún no tienes un pase anual Navigo, acude directamente a la agencia.
Suscribirse en la sucursal
Ve a la agencia de ventas de los transportistas, a algunos contadores RATP o a algunos contadores de servicio Navigo SNCF. Toma uno de los siguientes:
- prueba de identidad,
- Un detalle bancario y un medio de pago para el primer pago mensual, si decides pagar por domiciliación bancaria,
- Una tarjeta bancaria o efectivo (solo en una sucursal), si decides pagar en efectivo.
Nota: no necesitas proporcionar una foto, se tomará directamente en el lugar. Su pase anual Navigo se le entregará inmediatamente.