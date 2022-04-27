No tengo un pase anual Navigo, ¿cómo solicito la tarifa Senior?
Para saber si eres elegible, deben cumplirse dos condiciones:
- Tener 62 años o más;
- No tener una actividad profesional ni realizar una actividad profesional estrictamente menos de la media jornada.
Si eres elegible para la tarifa Senior y no tienes un pase anual Navigo, la tarifa Senior puede solicitarse acudiendo a la agencia de ventas de la compañía, a ciertos mostradores RATP o a ciertos mostradores de servicio Navigo SNCF.
Para suscribirse y obtener inmediatamente tu pase anual de precios Mayor de Navigo, debes tener:
- los datos de una cuenta bancaria (solo es posible el pago por domiciliación bancaria para el pase anual de precios senior Navigo)
- prueba de identidad
No necesitas proporcionar una foto, se tomará directamente en el lugar.
Su pase anual Navigo se le entregará inmediatamente.