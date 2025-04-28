Pago en efectivo: ¿cómo renuevo el pago de mi pase anual Navigo?
Si pagas tu pase anual Navigo en efectivo, te enviarán una carta unos 2 meses antes de la fecha límite invitándote a realizar un nuevo pago. Entonces podrás renovar el pago de tu paquete en efectivo:
- online desde tu espacio personal (excepto un paquete financiado por un pagador externo)
- en la agencia de ventas de los transportistas, en algunos contadores de RATP (solo con tarjeta de crédito) o en el mostrador de servicios SNCF de Navigo
- por teléfono o por correo
Anuario de la Agencia Navigo
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
Teléfono: 09 69 39 22 22
(Llamada sin recargo de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m.)
Correo electrónico: [email protected]
BUENO SABERLO
También puedes optar por pago por domiciliación bancaria.
Para ello, le invitamos a acudir a una agencia de ventas de transportistas, a determinados contadores de la RATP o al Mostrador de Servicios SNCF de Navigo, equipado con:
- prueba de identidad,
- una cuenta bancaria,
- y un medio de pago para pagar la primera cuota mensual.
Ten en cuenta que esta acción solo será posible cuando renueves tu pase anual Navigo.
Si no renueva el pago de su plan antes de que venzca, se suspenderá automáticamente. Luego tendrás que acudir a la agencia de ventas de los transportistas, a ciertos contadores RATP o al mostrador de servicios de Navigo SNCF con tu pase anual Navigo, para solicitar la devolución.