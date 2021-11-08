Los pases anuales Navigo 2-3, 3-4 y 4-5 se benefician de la "deszonificación", es decir, la posibilidad de viajar por toda la región, independientemente de las zonas a las que se suscriba:

desde el sábado de 00:00 hasta el domingo hasta las 23:59,

en festivos de 00:00 a 23:59,

del 15 de julio a las 00:00 al 15 de agosto a las 23:59,

y durante las breves vacaciones escolares en la zona C (Fieles Santos, Navidad, invierno y primavera) desde el día después del final de clase, de 00:00 a 23:59 el día antes de la reanudación de las clases, según lo definido por el Ministerio de Educación Nacional.

El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.