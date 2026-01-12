¿Quieres pagar el pase anual Navigo de otro titular?

Puedes suscribirte a una agencia comercial de transportistas, puntos de venta de la RATP o el mostrador de servicios de Navigo SNCF :

La presencia del pagador y del titular es obligatoria

Documentos requeridos : Presentar prueba de identidad del titular.

: Presentar prueba de identidad del titular. Foto en el sitio : la foto del titular se tomará directamente en la agencia.

: la foto del titular se tomará directamente en la agencia. Medios de pago : ten los datos de la cuenta bancaria y un medio de pago (el del pagador) si decides pagar por domiciliación bancaria o con tarjeta bancaria si decides pagar en efectivo.

El pase anual Navigo cargado en un pase se emitirá de inmediato.

