¿Cómo puedo suscribirme a un pase anual Navigo para un nuevo titular?

Actualizado en 12 enero 2026

¿Quieres pagar el pase anual Navigo de otro titular?

Puedes suscribirte a una agencia comercial de transportistas, puntos de venta de la RATP o el mostrador de servicios de Navigo SNCF :

  • La presencia del pagador y del titular es obligatoria
  • Documentos requeridos : Presentar prueba de identidad del titular.
  • Foto en el sitio : la foto del titular se tomará directamente en la agencia.
  • Medios de pago : ten los datos de la cuenta bancaria y un medio de pago (el del pagador) si decides pagar por domiciliación bancaria o con tarjeta bancaria si decides pagar en efectivo.
    El pase anual Navigo cargado en un pase se emitirá de inmediato.

Glosario

  • Titular: la persona que se beneficia del pase anual Navigo. Su foto y nombre aparecen en el pase anual Navigo.
  • Pagador: la persona que realiza el pago de la suma global.