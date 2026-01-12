¿Cómo puedo suscribirme a un pase anual Navigo para un nuevo titular?
¿Quieres pagar el pase anual Navigo de otro titular?
Puedes suscribirte a una agencia comercial de transportistas, puntos de venta de la RATP o el mostrador de servicios de Navigo SNCF :
- La presencia del pagador y del titular es obligatoria
- Documentos requeridos : Presentar prueba de identidad del titular.
- Foto en el sitio : la foto del titular se tomará directamente en la agencia.
- Medios de pago : ten los datos de la cuenta bancaria y un medio de pago (el del pagador) si decides pagar por domiciliación bancaria o con tarjeta bancaria si decides pagar en efectivo.
El pase anual Navigo cargado en un pase se emitirá de inmediato.
Glosario
- Titular: la persona que se beneficia del pase anual Navigo. Su foto y nombre aparecen en el pase anual Navigo.
- Pagador: la persona que realiza el pago de la suma global.