¿Por qué crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect?
En las aplicaciones de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP y SNCF Connect), tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect te permite rastrear y gestionar tus compras de billetes, pases de día y Navigo Mes o Semana. Esta cuenta es esencial para comprar un Navigo Month o Week desmaterializado en tu móvil.
Crear una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect te ofrece muchas ventajas y facilita tus procedimientos:
- Guardar tu método de pago,
- Envío de recibos nominativos de compras,
- Viaje de compra simplificado con dirección de correo electrónico pre-rellenada,
- Consultar tus últimas compras,
- Acceso al servicio de atención al cliente si es necesario.
Para crear una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect, solo se requiere la siguiente información: dirección de correo electrónico, contraseña, nombre y apellidos.
Si quieres comprar un pase Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono, también tendrás que introducir tu fecha de nacimiento y tu foto. De hecho, en caso de una auditoría de estos paquetes, el agente puede pedirte que presentes esta información.
Las secciones "Mi Navego" (Iledefrance-Mobilités.fr sitio web)
Dentro de este espacio de gestión centralizado, tu cuenta te permite aprovechar una amplia gama de servicios Navigo:
Sobre aplicaciones de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP y SNCF Connect)
En aplicaciones de coche compartido (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)
Puedes usar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect para registrarte en el coche compartido. Esta cuenta es esencial si eres suscriptor de Navigo y deseas beneficiarte de los viajes que ofrece Île-de-France Mobilités a través de las aplicaciones de sus socios. Aprende más
Suscríbete a un pase Navigo y/o contrato para mí o para un tercero
- Suscríbete a un pase anual Navigo
- Suscríbete a un paquete Imagine R Student o School
- Suscríbete a un contrato Navigo Liberté +
- Financiación del contrato/paquete de una persona
Gestionar mis pases y/o contratos Navigo así como los que financio
- Consulta todos los planes que financias
- Solicita precios para mayores en un pase anual Navigo
- Descargar un certificado de pago único
- Regularización de una deuda impagada
- Suspende / reanuda tu pase anual de Navigo
- Cambia las zonas de tu pase anual Navigo
- Haz un seguimiento de tu consumo como parte de un contrato Navigo Liberté +
- Accede al historial de tus domiciliaciones bancarias bajo un contrato Navigo Liberté +
- Consulta/descarga tu Navigo Liberté + facturas
- Cambia el pagador de tu Navigo Liberté + contrato
- Cancela tu pase anual Navigo o tu Navigo Liberté + contrato
Gestionar mi pase Navigo
- Pide un pase Navigo
- Elige Haz clic y recoge para recoger tu pase Navigo
- Informa de la pérdida o robo de tu pase Navigo
Nota: La declaración de pérdida/robo está disponible solo en línea para los pases Navigo Annual, imagine R, y Navigo bajo el contrato Navigo Liberté +.
Gestionar mi información, hacer y rastrear solicitudes online
- Cambiar tu información personal
- Cambia tus datos bancarios
- Contacta con nuestro servicio de atención al cliente
- Accede al seguimiento de tus solicitudes actuales
Y pronto...
Pronto, tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect también podrá ser utilizada con otros socios de movilidad. (bicicleta, coche compartido, etc.)