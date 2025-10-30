¿Por qué crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect?

Actualizado en 30 octubre 2025

En las aplicaciones de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP y SNCF Connect), tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect te permite rastrear y gestionar tus compras de billetes, pases de día y Navigo Mes o Semana. Esta cuenta es esencial para comprar un Navigo Month o Week desmaterializado en tu móvil.

Crear una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect te ofrece muchas ventajas y facilita tus procedimientos:

- Guardar tu método de pago,

- Envío de recibos nominativos de compras,

- Viaje de compra simplificado con dirección de correo electrónico pre-rellenada,

- Consultar tus últimas compras,

- Acceso al servicio de atención al cliente si es necesario.

Para crear una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect, solo se requiere la siguiente información: dirección de correo electrónico, contraseña, nombre y apellidos.

Si quieres comprar un pase Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono, también tendrás que introducir tu fecha de nacimiento y tu foto. De hecho, en caso de una auditoría de estos paquetes, el agente puede pedirte que presentes esta información.

Funciones de gestión de viajes

Las secciones "Mi Navego" (Iledefrance-Mobilités.fr sitio web)

Dentro de este espacio de gestión centralizado, tu cuenta te permite aprovechar una amplia gama de servicios Navigo:

Sobre aplicaciones de transporte público (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP y SNCF Connect)

Tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect te permite hacer un seguimiento y gestionar tus compras de billetes, pases de día y Navigo Mes o Semana. Esta cuenta es esencial para comprar un Navigo Month o Week desmaterializado en tu móvil.

En aplicaciones de coche compartido (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)

Puedes usar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect para registrarte en el coche compartido. Esta cuenta es esencial si eres suscriptor de Navigo y deseas beneficiarte de los viajes que ofrece Île-de-France Mobilités a través de las aplicaciones de sus socios. Aprende más

Suscríbete a un pase Navigo y/o contrato para mí o para un tercero

  • Suscríbete a un pase anual Navigo
  • Suscríbete a un paquete Imagine R Student o School
  • Suscríbete a un contrato Navigo Liberté +
  • Financiación del contrato/paquete de una persona

 Gestionar mis pases y/o contratos Navigo así como los que financio

  • Consulta todos los planes que financias
  • Solicita precios para mayores en un pase anual Navigo
  • Descargar un certificado de pago único
  • Regularización de una deuda impagada
  • Suspende / reanuda tu pase anual de Navigo
  • Cambia las zonas de tu pase anual Navigo
  • Haz un seguimiento de tu consumo como parte de un contrato Navigo Liberté +
  • Accede al historial de tus domiciliaciones bancarias bajo un contrato Navigo Liberté +
  • Consulta/descarga tu Navigo Liberté + facturas
  • Cambia el pagador de tu Navigo Liberté + contrato
  • Cancela tu pase anual Navigo o tu Navigo Liberté + contrato

 Gestionar mi pase Navigo

  • Pide un pase Navigo
  • Elige Haz clic y recoge para recoger tu pase Navigo
  • Informa de la pérdida o robo de tu pase Navigo

Nota: La declaración de pérdida/robo está disponible solo en línea para los pases Navigo Annual, imagine R, y Navigo bajo el contrato Navigo Liberté +. 

 Gestionar mi información, hacer y rastrear solicitudes online

  • Cambiar tu información personal
  • Cambia tus datos bancarios
  • Contacta con nuestro servicio de atención al cliente
  • Accede al seguimiento de tus solicitudes actuales

Y pronto...

Pronto, tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect también podrá ser utilizada con otros socios de movilidad. (bicicleta, coche compartido, etc.)