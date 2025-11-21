Desde la app de Apple Maps , puedes comprar billetes de transporte con una o más tarjetas Navigo desmaterializadas, directamente desde tu iPhone o Apple Watch.

Cómo hacerlo:

Selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada

Abre el menú contextual (...)

Elige Compra entradas

Selecciona el billete deseado. TENGA EN CUENTA: El pago solo puede realizarse con Apple Pay.

Consulta la lista de entradas disponibles para comprar en la app Wallet.

Consulta tus tickets cargados en la app Wallet

Desde la app Maps, puedes ver todos los tickets cargados en tu tarjeta Navigo desmaterializada en tu iPhone o Apple Watch.

Se muestran en la imagen del mapa y haciendo clic a la derecha del banner de Entradas si hay varias entradas. Desde esta pantalla, también puedes:

Haz clic en Canjear para renovar un billete ofrecido a la venta a través de la app de Tarjetas

para renovar un billete ofrecido a la venta a través de la app de Tarjetas Para otros billetes (por ejemplo, Navigo Week o Navigo Month pass), debes usar la app Île-de-France Mobilités

Por favor, ten en cuenta

No se envía ningún recibo automático de compra para las compras realizadas desde la app Wallet en tu iPhone.

Para recibir el comprobante automáticamente, realiza la compra a través de una de las aplicaciones que ofrecen la compra de entradas.

1 tarjeta Navigo en iPhone = 1 viajero

Es posible, desde la aplicación Cartes o Île-de-France Mobilités, crear diferentes tarjetas virtuales para almacenar los billetes de otros pasajeros.

Estos son los pasos a seguir de la solicitud de Île-de-France Mobilités: