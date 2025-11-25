¿En qué pase puedo cargar mi pase de Amatista?
Los pases Amatista están disponibles con un pase personalizado Navigo.
Primero debes tener un pase Navigo. Si no tienes uno, puedes conseguirlo gratis:
- ya sea directamente en una agencia de ventas RATP o SNCF Transilien, en un mostrador o en un mostrador multiservicio (presentando prueba de identidad y de dirección);
- o en un máximo de 3 semanas, solicitándolo en la sección "Gestiono mi tarjeta" gestionada por Comutitres S.A.S., o devolviendo a la agencia Navigo el formulario de solicitud disponible en las taquillas de las estaciones RATP y Transilien SNCF
- o contactando con la agencia Navigo:
AGENCIA NAVIGO
TSA 84452
77213 AVON CEDEX
Tu Departamento examinará entonces tu solicitud antes de enviarte tus derechos sobre el paquete de amatista si cumples las condiciones de asignación. Entonces podrás cargar tu pase en tu tarjeta Navigo:
- desde tu teléfonoa través de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités o desde los de los minoristas oficiales
- en todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones RATP o SNCF
- conectándote con los servicios online de Navigo "gestiono mi tarjeta online", siempre que te hayas equipado previamente con un lector de recarga Navigo (en oferta en las estaciones)