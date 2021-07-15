La versión de Android 11 que ha empezado a desplegarse en móviles Pixel tiene un error que ya no permite validar tus tickets en tu teléfono de la red de Île-de-France.

Este error es conocido por Google. Una solución es parar y reiniciar el teléfono para recuperar el uso de los billetes de transporte.

Si sigue sin funcionar, mientras esperas a que se corrija este error, siempre puedes usar tu móvil para recargar un pase Navigo.

Si tienes billetes t+, no se perderán.