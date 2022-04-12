PREGUNTAS FRECUENTES:
Problemas de uso
- Me han cobrado varios billetes t+ en un viaje
- ¿Y si el servicio está instalado tanto en la tarjeta SIM como en el teléfono Android?
- Tras el cambio a Android 11 en mi Pixel, ya no puedo validar
- Cometí un error al comprar un billete / no usaré el plan que tengo instalado en mi móvil o reloj inteligente. ¿Puedo cambiar mi billete o pedir un reembolso?
- Rellené mi pase Navigo con el móvil
- Compré y pagué una entrada, pero no aparece en mi móvil ni en mi smartwatch
- No puedo comprar mi entrada / Ha ocurrido un error durante la compra. ¿Cómo viajar?
- Ya no puedo validar con mi teléfono Android ni con mi smartwatch
- ¿Puedo viajar si mi teléfono Android se queda sin batería?
- ¿Dónde puedo encontrar mi número de soporte?
- He abierto una solicitud de servicio postventa y quiero completar mi expediente, ¿qué debería hacer?