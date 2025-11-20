Para evitar un error durante la compra, asegúrate de tener buen acceso a la red durante toda la compra y de no haber cometido ningún error al introducir la información solicitada (número de tarjeta de crédito).

Si el ticket no se ha cargado, independientemente del motivo del fallo, el pago asociado se cancelará automáticamente y recibirás un correo electrónico confirmando la cancelación.

Revisa tu buzón para ver si has recibido un comprobante de compra o de cancelación.

Si es necesario, contacta con el servicio de atención al cliente desde la sección "Mi espacio" de la aplicación, bajo "Contactanos".

Para estar en condiciones de viajar, debes tener un billete con un pase Navigo o un billete magnético en la máquina o en la taquilla.