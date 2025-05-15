Una vez validado, un billete t+ permite, sin límites de distancia, las siguientes conexiones:

1. conexiones entre líneas de metro y líneas RER en París, mediante rutas autorizadas por un periodo inferior o igual a 1h30 desde el momento de la validación de entrada;

2. transbordos entre líneas de autobús, y entre estas líneas de autobús y líneas de tranvía, durante un periodo de 1 hora y 30 minutos entre la primera y la última validación, sujetos a las siguientes disposiciones:

No se permiten viajes de ida y vuelta ni interrupciones con el mismo billete T+ en la misma línea de autobús o tranvía.

En la línea del funicular de Montmartre, el billete t+ permite realizar un viaje (subiendo o bajando), sin transbordos.

Para más información, consulte la GTCSU de los billetes de transporte.

Si no estás en uno de los casos descritos en los Términos y Condiciones, puedes contactar con el Servicio de Atención al Cliente desde la solicitud en la

sección Contactos >Mis tickets de transporte [...] / Tengo otra solicitud.