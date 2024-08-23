Compré y pagué una entrada, pero no aparece en mi móvil ni en mi smartwatch
Si tu entrada no aparece en tu móvil o reloj inteligente tras la compra, puede deberse a un fallo al cargar la entrada.
Esto es lo que ocurre en este caso:
1. Cancelación automática:
- Si el ticket no se carga, el pago se cancela automáticamente.
- Recibirás un correo electrónico confirmando esta cancelación.
2. ¿No se ha recibido ningún correo?
- Si no has recibido un correo confirmando la cancelación, puedes recibir ayuda a través de la sección Compra > Contactanos