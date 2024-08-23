Si tu entrada no aparece en tu móvil o reloj inteligente tras la compra, puede deberse a un fallo al cargar la entrada.

Esto es lo que ocurre en este caso:

1. Cancelación automática:

Si el ticket no se carga, el pago se cancela automáticamente.

Recibirás un correo electrónico confirmando esta cancelación.

2. ¿No se ha recibido ningún correo?