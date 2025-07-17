En la aplicación Île-de-France Mobilités, este número se muestra en la parte inferior de la pantalla de acceso al servicio de atención al cliente desde el menú Mi Espacio> Contáctanos.

En Samsung Wallet, selecciona Navigo Région Île-de-France para ver los tickets cargados en tu teléfono y el número de soporte en la parte inferior de la pantalla.

En la app de Apple Maps, selecciona la tarjeta Navigo desmaterializada. Tu número de soporte es el ID de servicio accesible desde el menú contextual (...) > Número de tarjeta