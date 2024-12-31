Las entradas no son intercambiables ni reembolsables.

Otros paquetes pueden ser reembolsados total o parcialmente bajo ciertas condiciones.

Para un pase cargado en tu pase Navigo con el teléfono, debes acudir a la taquilla o agencia para cancelar el pase en cuestión. Entonces se te entregará una prueba de cancelación.

Luego puedes enviar tu solicitud de reembolso desde la aplicación móvil adjuntando el comprobante de cancelación a tu solicitud en la sección Contactos >Los billetes cargados en mi pase Navigo> Otra solicitud.

Para más información, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de Billetes de Transporte.