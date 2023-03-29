¿Tienes un pase anual Navigo o imagina R que pagas en efectivo y quieres pagar por domiciliación bancaria?

, este cambio en el método de pago es posible tanto al renovar el pago en efectivo del pase como al reanudar el pase tras una suspensión. Para ello, acude a la agencia de ventas de los transportistas, a algunos mostradores de RATP o al mostrador de servicios de Navigo SNCF con tus datos bancarios. Esta acción no es posible para el pase anual de precios para mayores de Navigo porque el pago solo se realiza mediante domiciliación bancaria. Para imaginar R, es posible cambiar a pago por domiciliación bancaria solo al renovar el paquete.

Se te pedirá completar un mandato SEPA.