SEPA (Espacio Único de Pagos para el Euro) es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo crear una gama única de métodos de pago en euros.

Para una transferencia o domiciliación bancaria, dentro del mismo país o entre dos países del área SEPA, los identificadores bancarios a utilizar son el BIC y el IBAN. El tiempo máximo de respuesta es de un día. El mandato de domiciliación bancaria SEPA formaliza la autorización del acreedor para dirigir al deudor.

En este contexto, no tienes que comunicar ningún documento a tu banco. Sin embargo, tu banco sigue siendo tu principal punto de contacto para todas tus dudas sobre métodos de pago.

Cuando estás en un domicilio automático SEPA, puede que veas los siguientes datos en tu mandato de domiciliación bancaria:

Visualización de tu Referencia Única de Mandato (UMR) correspondiente a tu referencia de cliente para domiciliación bancaria

Visualización del identificador ICS (Identificador de Acreedor SEPA) correspondiente a la referencia única para Navigo Annuel dentro de la zona SEPA