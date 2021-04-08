La transferencia SEPA y la domiciliación bancaria SEPA requieren el uso de datos bancarios armonizados a nivel europeo: el BIC y el IBAN.

El BIC (Número de Identificación Bancaria) es el identificador internacional del banco. Aparece en tu extracto bancario. Consta de 8 a 11 caracteres.

El IBAN (Número de Cuenta Bancaria Internacional) es el identificador de la cuenta bancaria. Aparece en tu extracto bancario. En Francia, está compuesto por 27 caracteres que empiezan por FR, seguidos de 2 caracteres y después de los 23 dígitos de los antiguos datos bancarios.