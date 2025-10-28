Puedes cambiar la información de tu cuenta bancaria directamente desde My Space > My Navigo haciendo clic en "Mis métodos de pago".

Haz clic en "añadir un BIC /IBAN" y déjate guiar

Asigna este método de pago a tu plan/contrato actual o a los paquetes/contratos que financies

También puedes hacer este cambio yendo a la agencia de ventas de los transportistas, al punto de venta de RATP o al mostrador de servicio de Navigo SNCF , o haciendo una solicitud por correo.

BUENO SABERLO

Para los pases Navigo Annual e Imagine R, si realizas esta operación después del día 15 del mes, el cambio solo será efectivo cuando se debite el mes siguiente.

Para el contrato Navigo Liberté +, esta operación se tendrá en cuenta para la siguiente domiciliación bancaria.