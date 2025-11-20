¿Cuáles son las ventajas del Navigo Liberté + contrato en un teléfono?
¡Con tu Navigo Liberté + contrato, te beneficias de muchas ventajas!
Paga según la compra
Solo pagas por los viajes realizados (consumo real).
Un perímetro geográfico se extendía a toda Île-de-France:
Navigo Liberté + puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, y te permite viajar en:
- Líneas de metro en Île-de-France con una tarifa específica para viajes hacia/desde la estación del aeropuerto de Orly.
- Líneas RER/Tren en Île-de-France, con una tarifa específica para los viajes desde/hacia las estaciones TGV del Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y del Aeropuerto Charles de Gaulle 2;
- Todas las líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;
- RoissyBus con una tarifa específica del aeropuerto;
- Las líneas de tranvía y Tzen;
- El funicular de Montmartre.
Simplicidad :
Evita las colas en los puntos de venta y en las máquinas expendedoras antes de viajar.
El único paso a dar es contratar un Navigo Liberté + en la solicitud Île-de-France Mobilités. Así, ya no tienes que anticipar tus viajes.
Un buen precio y conexiones gratuitas:
Te beneficias de tarifas reducidas:
- 1,99 € para trayectos de metro, tren, RER y tranvía expreso
- 1,60 € para viajes en autobús y tranvía.
Más detalles sobre las tarifas de Navigo Liberté+ por teléfono.
Te beneficias de las siguientes conexiones gratuitas:
- Transbordo entre el RER / metro / tranvía exprés (sin salir): durante 2 horas
- Traslado entre autobús / tranvía / Tzen (excluyendo ida y vuelta e interrupción del trayecto): durante 1h30
Para más información sobre las conexiones, puedes consultar las normas de conexión para conocer con Navigo Liberté +
La cantidad de tus viajes está limitada al precio del Navigo Day (excluyendo los viajes al aeropuerto y al RoissyBus).