¡Con tu Navigo Liberté + contrato, te beneficias de muchas ventajas!

Paga según la compra

Solo pagas por los viajes realizados (consumo real).

Un perímetro geográfico se extendía a toda Île-de-France:

Navigo Liberté + puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, y te permite viajar en:

Líneas de metro en Île-de-France con una tarifa específica para viajes hacia/desde la estación del aeropuerto de Orly.

con hacia/desde la estación del aeropuerto de Orly. Líneas RER/Tren en Île-de-France , con una tarifa específica para los viajes desde/hacia las estaciones TGV del Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y del Aeropuerto Charles de Gaulle 2;

, con desde/hacia las estaciones TGV del Aeropuerto Charles de Gaulle 1 y del Aeropuerto Charles de Gaulle 2; Todas las líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;

un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France; RoissyBus con una tarifa específica del aeropuerto;

tarifa específica del aeropuerto; Las líneas de tranvía y Tzen;

El funicular de Montmartre.

Simplicidad :

Evita las colas en los puntos de venta y en las máquinas expendedoras antes de viajar.

El único paso a dar es contratar un Navigo Liberté + en la solicitud Île-de-France Mobilités. Así, ya no tienes que anticipar tus viajes.

Un buen precio y conexiones gratuitas:

Te beneficias de tarifas reducidas:

1,99 € para trayectos de metro, tren, RER y tranvía expreso

y tranvía expreso 1,60 € para viajes en autobús y tranvía.

Más detalles sobre las tarifas de Navigo Liberté+ por teléfono.

Te beneficias de las siguientes conexiones gratuitas:

Transbordo entre el RER / metro / tranvía exprés (sin salir): durante 2 horas

Traslado entre autobús / tranvía / Tzen (excluyendo ida y vuelta e interrupción del trayecto): durante 1h30

Para más información sobre las conexiones, puedes consultar las normas de conexión para conocer con Navigo Liberté +

La cantidad de tus viajes está limitada al precio del Navigo Day (excluyendo los viajes al aeropuerto y al RoissyBus).