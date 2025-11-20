La suscripción al contrato Navigo Liberté + en un teléfono solo es posible mediante la aplicación Île-de-France Mobilités. Luego viajas validando con tu teléfono Android*, tu iPhone (iOS 17.5 y superiores) o con tu Apple Watch (WatchOS 10.5 y superiores).

Los pasos de suscripción

Debes rellenar el formulario de suscripción en la solicitud. Para ello, toma un extracto bancario (RIB) de la cuenta que vas a debitar y déjate guiar.

Una vez completado el formulario, firma electrónicamente tu mandato y el contrato.

El contrato Navigo Liberté + se cargará en tu teléfono y será utilizable a partir de la fecha que hayas elegido.

Ten en cuenta que es posible interrumpir y reanudar tu suscripción más adelante