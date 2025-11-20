¿Cómo contratar un Navigo Liberté + en un teléfono?
La suscripción al contrato Navigo Liberté + en un teléfono solo es posible mediante la aplicación Île-de-France Mobilités. Luego viajas validando con tu teléfono Android*, tu iPhone (iOS 17.5 y superiores) o con tu Apple Watch (WatchOS 10.5 y superiores).
Los pasos de suscripción
Debes rellenar el formulario de suscripción en la solicitud. Para ello, toma un extracto bancario (RIB) de la cuenta que vas a debitar y déjate guiar.
Una vez completado el formulario, firma electrónicamente tu mandato y el contrato.
El contrato Navigo Liberté + se cargará en tu teléfono y será utilizable a partir de la fecha que hayas elegido.
Ten en cuenta que es posible interrumpir y reanudar tu suscripción más adelante
Condiciones de suscripción
Para beneficiarse de un contrato Navigo Liberté + en tu teléfono, debes:
- Creas una cuenta IDFM Connect.
- Sé cartero/pagador
- Tener más de 16 años.
- Tener un teléfono Android compatible (consulta la lista de teléfonos Android compatibles), un iPhone (iOS 17.5 y superiores) o un Apple Watch (WatchOS 10.5 y superiores).
CUIDADO
- La suscripción a un contrato Navigo Liberté + solo está disponible bajo la condición del precio completo por el momento. Ninguna de las tarifas reducidas es aplicable en el Navigo Liberté + del teléfono.
- Si ya tienes un pase Navigo Month Week en tu teléfono, tendrás que elegir una fecha de inicio de validez de tu Navigo Liberté + contrato después de la fecha de validez de fin de tu pase Navigo Month Week.