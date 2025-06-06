Puedes cancelar tu contrato Navigo Liberté + en cualquier momento, sin justificación y sin coste alguno.

¿Quién puede solicitar?

El titular del contrato o el pagador, si es diferente, puede hacer la solicitud. La rescisión supondrá el cierre definitivo de tu contrato.

¿Cómo cancelo?

El contrato puede ser rescindido:

Online : desde el Área Personal, haz clic en el enlace "cancelar mi paquete / contrato" y déjate guiar. La cancelación entrará en vigor cuando hayas actualizado tu pase Navigo desde tu teléfono móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable, o de revendedores oficiales , en un punto de venta o en un aparato RATP o Transilien SNCF), 48 horas después de la solicitud online.

En una agencia o punto de venta: Acudiendo, con tu pase Navigo, a una agencia de ventas de transportistas, a ciertos contadores de la RATP o al Mostrador de Servicios SNCF de Navigo

¿Cuándo entrará en vigor mi cancelación?

Tienes la opción de elegir la fecha de efectividad de tu finalización.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan.

No hay cancelación sin actualizar el pase

La cancelación solo entrará en vigor después de que hayas actualizado tu pase Navigo en un punto de venta o en una máquina SNCF RATP o Transilien. Esto se hace 48 horas después de la solicitud de cancelación.

Bueno saberlo

En caso de impago relacionado con tu contrato Navigo Liberté +, no podrás cancelar tu contrato hasta que la deuda esté completamente regularizada. El titular (o un tercero) tendrá que regularizar la cantidad impagada antes de poder rescindir el contrato.