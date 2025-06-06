¿Cómo suspender tu Navigo Liberté + contrato en el pase?

La suspensión del contrato Navigo Liberté + es posible en cualquier momento, por un periodo máximo de 12 meses.

Puedes suspender tu contrato desde tu móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store) o en los de los minoristas oficiales, en la agencia de ventas de los operadores, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF con tu pase Navigo, que se actualizará inmediatamente.

La suspensión es efectiva a partir de la fecha elegida. Puedes anticipar tu solicitud de suspensión con un máximo de 2 meses de antelación.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de la suspensión se cuentan en la facturación y se deducen.

¿Cómo recuperar tu Navigo Liberté + contrato en el pase?

Tras la suspensión, puedes reanudar tu contrato Navigo Liberté + desde tu teléfono móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store), en la agencia de ventas de las operadoras, en ciertos mostradores de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF con tu pase Navigo, que se actualizará inmediatamente.

Cuando se reanuda el paquete, la facturación se reanuda sin costes administrativos adicionales.

BUENO SABERLO

Es posible programar la suspensión y reanudación de tu contrato simultáneamente.

Si no puedes viajar, puedes entregar tu poder notarial y tu pase Navigo a un tercero para suspender y/o reanudar tu contrato.