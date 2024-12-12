¿Cómo cambio las zonas de mi pase Navigo Mes o Week?
Eres titular de un pase Navigo Month o Navigo Week y deseas viajar fuera de las zonas de tu pase.
- Para una necesidad única, tienes la opción de comprar un pase Navigo Day además del pase Navigo Month o Week.
RECORDATORIO:
Para el pase Navigo Month, tu pase Navigo está deszonificado los fines de semana, festivos, durante los festivos cortos en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.
- Para uso normal, tienes la opción de cambiar la zona de tu pase. Esta acción puede realizarse en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de RATP o en el Servicio de Servicios de Navigo SNCF.
El cambio de zona es posible en cuanto se adquiere el pase y: - hasta el día 19 del mes de validez para el pase Navigo Month, - hasta el jueves de la semana de validez para el pase Navigo Week.
INFO
Cambiar de zona solo es posible si deseas cambiar a un pase con un precio mayor o igual al que cobra tu pase Navigo.
Para más detalles sobre cómo comprar tu pase Navigo Week o Month desde tu app móvil, visita las preguntas frecuentes del Servicio de Compra de Billetes de Transporte Móvil, disponible aquí.
Está disponible a tarifas completas o reducidas para los beneficiarios del descuento de transporte Solidarité. No existe en un cuaderno.