Eres titular de un pase Navigo Month o Navigo Week y deseas viajar fuera de las zonas de tu pase.

Para una necesidad única, tienes la opción de comprar un pase Navigo Day además del pase Navigo Month o Week.

RECORDATORIO:

Para el pase Navigo Month, tu pase Navigo está deszonificado los fines de semana, festivos, durante los festivos cortos en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Para uso normal, tienes la opción de cambiar la zona de tu pase. Esta acción puede realizarse en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de RATP o en el Servicio de Servicios de Navigo SNCF.

El cambio de zona es posible en cuanto se adquiere el pase y: - hasta el día 19 del mes de validez para el pase Navigo Month, - hasta el jueves de la semana de validez para el pase Navigo Week.

INFO

Cambiar de zona solo es posible si deseas cambiar a un pase con un precio mayor o igual al que cobra tu pase Navigo.

Para más detalles sobre cómo comprar tu pase Navigo Week o Month desde tu app móvil, visita las preguntas frecuentes del Servicio de Compra de Billetes de Transporte Móvil, disponible aquí.

Está disponible a tarifas completas o reducidas para los beneficiarios del descuento de transporte Solidarité. No existe en un cuaderno.