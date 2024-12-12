¿Cómo cambio las zonas de mi pase Navigo Mes o Week?

Eres titular de un pase Navigo Month o Navigo Week y deseas viajar fuera de las zonas de tu pase.

  • Para una necesidad única, tienes la opción de comprar un pase Navigo Day además del pase Navigo Month o Week.

RECORDATORIO:

Para el pase Navigo Month, tu pase Navigo está deszonificado los fines de semana, festivos, durante los festivos cortos en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

INFO

Cambiar de zona solo es posible si deseas cambiar a un pase con un precio mayor o igual al que cobra tu pase Navigo.
Para más detalles sobre cómo comprar tu pase Navigo Week o Month desde tu app móvil, visita las preguntas frecuentes del Servicio de Compra de Billetes de Transporte Móvil, disponible aquí.

Está disponible a tarifas completas o reducidas para los beneficiarios del descuento de transporte Solidarité. No existe en un cuaderno.