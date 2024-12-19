Los abonos del Mes y la Semana Navigo pueden cargarse en los pases personalizados Navigo Découverte y Navigo:

en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF

En concesionarios autorizados

en algunos cajeros automáticos

gracias a tu teléfono Android NFC, descargando la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect o con tu teléfono iOS descargando la aplicación Île-de-France Mobilités. Para más información, puedes consultar los medios compatibles en las preguntas frecuentes.

Los pases Navigo Month y Navigo Week se pueden comprar y almacenar en tu teléfono Android NFC, usando la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, BonjourRATP y SNCF Connect, o desde tu teléfono iOS desde el iPhone 7 con iOS 13 o superior o iOS 14 para iPhone XR. Para más información, consulta la pregunta "¿Cuál es el servicio para comprar entradas por teléfono y cómo puedo conseguirlas?".



Los pases cargados por teléfono a través del servicio de compra de entradas solo se ofrecen en "Todas las zonas".

Para más detalles sobre cómo comprar tu pase Navigo Week o Month desde tu app móvil, visita las preguntas frecuentes del Servicio de Compra de Billetes de Transporte Móvil, disponible aquí.