El servicio Park & Ride funciona por suscripción. Puedes cargar tu abono de temporada en tu pase Navigo, que te permitirá acceder a tu Park and Ride. El abonado se beneficia de un espacio garantizado para su coche en un espacio limpio y seguro (con vigilancia y videovigilancia).

Para suscribirte a un Park and Ride, debes acceder a la página web del responsable del Park and Ride en cuestión. Aquí puedes encontrar el mapa y la lista de instalaciones de Park & Ride en Île-de-France.

Más información sobre las instalaciones de Park & Ride en Île-de-France.