Las instalaciones de aparcamiento y transporte son aparcamientos situados cerca de las estaciones de tren para facilitar a los viajeros llegar a estaciones cercanas a sus casas y, por tanto, utilizar el transporte público durante el resto de su trayecto.

Las instalaciones etiquetadas Park & Ride garantizan varios servicios a los viajeros, entre ellos:

Un lugar garantizado;

Un requisito de seguridad (dispositivos antiintrusións e ilegales de aparcamiento, protección por vídeo, etc.);

Espacios reservados para personas con movilidad reducida, motocicletas, coche compartido y coche compartido;

Puntos de carga para vehículos eléctricos.

Más información sobre las instalaciones de Park & Ride en Île-de-France.