En caso de fallo comprobado, tu pase anual Navigo será reemplazado inmediatamente en todas las taquillas de las compañías, mostradores RATP y mostradores de servicio SNCF de las compañías. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase anual Navigo. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.