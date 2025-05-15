Mi pase anual Navigo está dañado, ¿se puede reemplazar?

Actualizado en 15 mayo 2025

En caso de fallo comprobado, tu pase anual Navigo será reemplazado inmediatamente en todas las taquillas de las compañías, mostradores RATP y mostradores de servicio SNCF de las compañías. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase anual Navigo. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.