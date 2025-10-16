¿Dónde puedo conseguir un pase anual Navigo? ¿A qué precio?
El pase anual Navigo se emite gratuitamente al suscribirse al pase anual Navigo (excluyendo las tasas de reserva):
- en línea, desde tu espacio personal: el pase se envía a tu domicilio en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF (3 días laborables después de que se realice el pedido con la presentación de prueba de identidad);
- en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF: el pase se obtiene inmediatamente tras la presentación de la prueba de identidad.