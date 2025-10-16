¿Dónde puedo conseguir un pase anual Navigo? ¿A qué precio?

Actualizado en 16 octubre 2025

El pase anual Navigo se emite gratuitamente al suscribirse al pase anual Navigo (excluyendo las tasas de reserva):

  • en línea, desde tu espacio personal: el pase se envía a tu domicilio en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF (3 días laborables después de que se realice el pedido con la presentación de prueba de identidad);
  • en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF: el pase se obtiene inmediatamente tras la presentación de la prueba de identidad.

