Mi pase Navigo Découverte está dañado, ¿se puede reemplazar?
En caso de fallo comprobado, tu pase Navigo Découverte se reemplaza inmediatamente en todas las taquillas de los transportistas, mostradores de la RATP y oficinas de billetes de Navigo SNCF Services. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumpla con las precauciones de uso establecidas en los Términos Generales de Venta y Uso del pase Navigo Découverte. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.