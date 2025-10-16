En caso de fallo comprobado, tu pase Navigo Découverte se reemplaza inmediatamente en todas las taquillas de los transportistas, mostradores de la RATP y oficinas de billetes de Navigo SNCF Services. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumpla con las precauciones de uso establecidas en los Términos Generales de Venta y Uso del pase Navigo Découverte. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.