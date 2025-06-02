¿Estás experimentando un problema de compatibilidad y/o de convivencia? ¡No te pongas nervioso! Te damos la solución.

En términos generales

Si te encuentras con algún problema durante la compra:

Asegúrate de que el soporte que usas sea compatible con la entrada o plan que quieres comprar.

con la entrada o plan que quieres comprar. Usa un dispositivo o medio nuevo para el segundo ticket.

para el segundo ticket. Usa las entradas que ya tienes antes de comprar una nueva.

Consejos para facilitar tu viaje

Aquí tienes nuestros consejos para evitar problemas de compatibilidad durante los viajes.

1. Mantén los billetes de aeropuerto separados

Para mayor sencillez, guarda tu billete de "Aeropuertos de la Región de París" en un pase Navigo Easy aparte. A menudo entra en conflicto con otros tickets: se dice que no coexiste con estos otros tickets. Lo mismo ocurre con el billete t+, que está al salir.

2. Comprobar disponibilidad

No todas las entradas están disponibles para su compra y almacenamiento en todos los canales y dispositivos. Asegúrate de que el billete que quieres sea compatible con el dispositivo que prefieras (teléfono, smartwatch, Navigo Easy) y con el canal de ventas (teléfono, máquina expendedora).

Comprueba la compatibilidad de los billetes

3. Los paquetes tienen prioridad

Si tienes tanto un ticket como un paquete en el mismo dispositivo, el paquete siempre será validado primero. Ten cuidado si compras un billete de Metro-Tren-RER y un pase Paris Visite que solo quieres usar al día siguiente.

● Esta regla se aplica a todos los planes sin una fecha de inicio específica.

● Un pase Navigo Day solo es válido para la fecha elegida.

● Un pase Paris Visite, una vez cargado, es válido desde la siguiente validación.

Por otro lado, todo está bien si tienes un billete Metro-Tren-RER y un pase Navigo Day en el mismo dispositivo, el billete Metro-Train-RER no se usará mientras tu pase Navigo Day sea válido.

4. 1 Pase = 1 persona

Si viajas con otros, no puedes compartir un pase ni un teléfono Android. Si tienes 2 tickets en tu Navigo Easy Pass, validar tu pase dos veces seguidas te negará el acceso la segunda vez y solo contará un ticket.

Cuando viajas con otros, cada uno debería tener su propio pase.

¿Necesitas más información?

Infórmate sobre la compatibilidad de tickets