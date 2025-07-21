Denunciar pérdida o robo y obtener un nuevo pase

Si has perdido o te han robado tu pase Navigo, imagina que te roban el pase R, puedes:

ir directamente a la agencia de ventas de los transportistas, a los puntos de venta de la RATP o a los mostradores de servicios de Navigo SNCF.

Te entregarán un nuevo pase Navigo Imagine R de inmediato.

Te entregarán un nuevo pase Navigo Imagine R de inmediato. El poseedor del pase Navigo imagina R tendrá que presentar prueba de identidad. Un tercero en nombre del titular del pase Navigo imagine R debe presentar su prueba de identidad y la del titular del pase Navigo imagine R, así como un poder notarial firmado por este último; contacta con la agencia Imagine R en el 09 69 39 22 22, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o los sábados de 9 a.m. a 8 p.m. (llamada sin recargo).

Tu nuevo pase Navigo imagine R te será devuelto en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos); Inicia sesión en tu espacio personal :

"Mi Navigo">> Seleccione el pase >> en cuestión en la sección "¿Un problema con mi pase de transporte?" al final de la página, haga clic en "Pérdida o robo".

Tu pase R de Navigo Imagine se desactivará inmediatamente.

El nuevo pase, según tu elección, se enviará por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o estará disponible inmediatamente en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio de Navigo SNCF con la presentación de prueba de identidad.

Precio de un pase nuevo

En caso de pérdida o robo, se reemplazará el pase Navigo imagine R, aplicándose tasas de reemplazo.

La sustitución es gratuita en caso de extorsión o hurto agravado, previa presentación de una copia de la recepción de la denuncia a la policía o a la gendarmería.

Si se te debita el contrato, las comisiones se deducirán automáticamente de tu cuenta bancaria.

Bueno saberlo

Si has encontrado tu pase Navigo Imagine R que ha sido declarado perdido o robado, puedes pedir a la agencia Imagine R que te reembolse los costes de remanufactura y los billetes adquiridos por correo en un plazo de 10 días. La solicitud de reembolso de los costes de remanufactura debe ir acompañada del pase Navigo imagine R disponible dentro de este periodo de 10 días.