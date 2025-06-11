¿Cómo puedo comprobar mis entradas en mi pase Navigo Imagine R?
Puedes consultar el contenido de tu Navigo imagine R pass:
- en tu teléfono desde la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los minoristas oficiales. Encuentra todos los detalles en la sección ¿Cómo puedo consultar y recargar un pase Navigo con mi teléfono? ;
- en máquinas expendedoras en estaciones RATP o en estaciones SNCF Transilien;
- en las taquillas, puntos de venta y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.
- De comerciantes locales aprobados.