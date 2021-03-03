Cuando solicitas tu pase Navigo online, se anuncia un plazo máximo de 21 días entre la fecha de recepción del pedido por parte de la Agencia Navigo y la fecha de envío del pase Navigo al titular (como lo demuestra el matasellos), para la recepción de tu pase Navigo.



Si compras entradas durante este periodo, no te serán reembolsadas.

Sin embargo, si, tras este periodo de 21 días desde la recepción de tu expediente válido, no has recibido tu pase Navigo y tienes que comprar los billetes de transporte, podrás ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones vigentes.