Mi pase Navigo está dañado, ¿se puede reemplazar?

Actualizado en 26 noviembre 2020

En caso de un fallo comprobado, tu pase Navigo será reemplazado inmediatamente en todas las taquillas de las compañías, mostradores RATP y mostradores de servicio SNCF de los transportistas. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.