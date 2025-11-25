Si notas un fallo en tu Navigo Pass, puedes acudir a la

En la agencia de ventas de los transportistas , en ciertos mostradores de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF para que revisen tu pase Navigo. En caso de fallo comprobado, se le entregará inmediatamente un nuevo pase Navigo, presentando un documento de identidad y a cambio del pase Navigo defectuoso.

En una taquilla de la RATP o SNCF : en caso de fallo probado, se le entregará un cupón de avería acompañado de una tarjeta temporal a cambio del pase Navigo defectuoso. Luego tendrás que acudir a la agencia de ventas de los transportistas, a ciertos contadores RATP o al mostrador de servicios de Navigo SNCF, donde te entregarán tu nuevo pase gratuitamente a cambio del cupón de averías y de la tarjeta provisional que recibieras previamente.

En una taquilla de la RATP : también tienes la opción de pedir tu nuevo pase Navigo y obtenerlo en un plazo de 3 días en la taquilla de la RATP que elijas.

Por correo: para ello, debes recoger un recibo de deterioro en el mostrador de un cartero. Se te entregará un cupón de averías acompañado de una tarjeta temporal personalizada a cambio del Navigo Pass defectuoso. Debe completar y enviar el formulario en un plazo de 48 horas a:

AGENCIA NAVIGO

TSA 84452

77213 AVON CEDEX

Una vez recibido el formulario por parte de la Agencia Navigo, se le enviará un nuevo pase en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos). A menos que haya una avería atribuible a la Agencia Navigo, ningún billete podrá ser reembolsado más allá de este periodo.

BUENO SABERLO

Si no puedes viajar, un tercero puede venir con tu Navigo Pass, tu poder notarial, tu tarjeta de identidad y la suya. El cambio del Navigo Pass es gratuito salvo que resulte que el deterioro se deba al titular.