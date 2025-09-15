¿Cómo añado un beneficiario?

Actualizado en 15 septiembre 2025

Tu situación permite que los demás miembros de tu hogar se beneficien de la Solidaridad con el Transporte.

En la primera solicitud

Cuando completes tu procedimiento online o por correo

  • Rellena la información personal y el número de la tarjeta Navigo de los beneficiarios

Una vez que tu derecho haya sido validado, tendrás que informar a tus beneficiarios de su derecho.

  • También tendrán que cobrar el derecho de su pase Navigo para comprar los billetes a un precio reducido.

Derechos pendientes

Después de que tu solicitud haya sido emitida y aceptada, siempre puedes añadir nuevos beneficiarios:

  • En línea: inicia sesión en tu espacio en la web de Solidarité Transport, luego haz clic en "Añado a un miembro de mi hogar" y rellena los formularios.
  • Por teléfono: llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites por ti de forma gratuita.
    Los documentos de respaldo deben enviarse por correo.