¿Cómo añado un beneficiario?
Tu situación permite que los demás miembros de tu hogar se beneficien de la Solidaridad con el Transporte.
- Los procedimientos se realizan en el momento de la primera solicitud, o después de que hayas tenido tu derecho.
- Cada beneficiario debe tener un pase Navigo. Solicita un pase Navigo.
- Los beneficiarios deben aparecer en los documentos de respaldo proporcionados.
- Puedes sumar hasta 12 titulares de derechos.
- Consulta las normas de elegibilidad para los miembros de tu hogar.
En la primera solicitud
Cuando completes tu procedimiento online o por correo
- Rellena la información personal y el número de la tarjeta Navigo de los beneficiarios
Una vez que tu derecho haya sido validado, tendrás que informar a tus beneficiarios de su derecho.
- También tendrán que cobrar el derecho de su pase Navigo para comprar los billetes a un precio reducido.
Derechos pendientes
Después de que tu solicitud haya sido emitida y aceptada, siempre puedes añadir nuevos beneficiarios:
- En línea: inicia sesión en tu espacio en la web de Solidarité Transport, luego haz clic en "Añado a un miembro de mi hogar" y rellena los formularios.
- Por teléfono: llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites por ti de forma gratuita.
Los documentos de respaldo deben enviarse por correo.