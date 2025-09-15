Tu situación permite que los demás miembros de tu hogar se beneficien de la Solidaridad con el Transporte.

Los procedimientos se realizan en el momento de la primera solicitud, o después de que hayas tenido tu derecho.

Cada beneficiario debe tener un pase Navigo. Solicita un pase Navigo.

Los beneficiarios deben aparecer en los documentos de respaldo proporcionados.

Puedes sumar hasta 12 titulares de derechos.

Consulta las normas de elegibilidad para los miembros de tu hogar.

En la primera solicitud

Cuando completes tu procedimiento online o por correo

Rellena la información personal y el número de la tarjeta Navigo de los beneficiarios

Una vez que tu derecho haya sido validado, tendrás que informar a tus beneficiarios de su derecho.

También tendrán que cobrar el derecho de su pase Navigo para comprar los billetes a un precio reducido.

Derechos pendientes

Después de que tu solicitud haya sido emitida y aceptada, siempre puedes añadir nuevos beneficiarios: