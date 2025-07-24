¿Por qué cobrar tu derecho al pase Navigo?

Actualizado en 24 julio 2025

Esta operación de carga del paso es obligatoria.

  • Te permite escribir en el chip del pase Navigo el derecho a viajar gratis o el derecho a beneficiarte de descuentos al comprar billetes de transporte.

Si no lo haces:

  • No podrás comprar pases con descuento en Navigo
  • No podrás justificar tu descuento si has comprado un billete magnético a un precio reducido
  • No podrás viajar gratis si tienes derecho a hacerlo gratis (el pase no funcionará en validadores, aunque solo uses autobuses)

Descubre cómo cargar tu tarjeta derecha en tu pase Navigo.