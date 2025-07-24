Desde el momento en que la Agence Solidarité Transport acepta su solicitud, debe esperar 48 horas antes de poder cargar los derechos en su pase Navigo. También recibirás una carta de confirmación, correo electrónico o SMS (según el método de contacto que hayas elegido) informándote de la duración de tus derechos de descuento o de tu derecho a la entrada gratuita.

En tu teléfono: desde la aplicación Île-de-France Mobilités o las de los minoristas oficiales;

En máquinas expendedoras en estaciones RATP o Transilien SNCF;

En las taquillas, puntos de venta y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.

¿Cómo cargo mi derecho en el móvil?

Requisitos previos: comprueba si tu teléfono te permite recargar el Navigo?

De la aplicación Île-de-France Mobilités

En el menú "Comprar".

Haz clic en "En mi pase Navigo" y luego coloca tu pase en la parte trasera del teléfono para ver su contenido.

En los iPhones, tienes que hacer clic en "Leer mi pase" antes de mostrar el pase en la parte superior del teléfono.

Acepta la operación pendiente haciendo clic en "Finalizar".

¿Cómo cargo mi duty en las máquinas expendedoras?

Lleva tu pase Navigo, acude a una máquina expendedora de RATP o SNCF (en todas las estaciones de tren y metro):

Coloque el paso en la ubicación designada

Cajeros automáticos de RATP: Elige "Recargar una tarjeta Navigo" y luego "Entrega de mi pedido"

Cajeros automáticos de la SNCF en Ile de France: Elige "Actualización de solidaridad con el transporte"

Elige "Actualización de solidaridad con el transporte" Sigue las instrucciones del PLC para completar la carga del derecho

Una vez cargado el derecho, puedes: