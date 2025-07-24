El pase Navigo se envía vacío, no tiene derecho a descuento ni es gratuito cuando lo recibas.

50% de descuento y 75% de descuento por solidaridad

Después de cargar tus derechos de Solidaridad en tu pase Navigo, puedes comprar billetes o abonos a precios reducidos:

Sobre la solicitud de Île-de-France Mobilité y la de los minoristas asociados;

En los mostradores o en los terminales automáticos.

Puedes comprar las siguientes entradas:

Un pase Navigo Week con un descuento del 50% o 75% que se puede cargar en el pase Navigo;

Un pase Navigo Month con un descuento del 50% o 75% que se puede cargar en el pase Navigo;

Billetes de Metro-Tren-RER o Bus-Tranvía con tarifas reducidas (50% de descuento). Deben ir acompañados del pase cargado con derechos reducidos para conducir en buen estado.

Puedes suscribirte a un Navigo Liberté + contrato con pase y obtener un 50% de descuento gracias al perfil de tarifa reducida.

Gratis

Si te beneficias de viajar libremente, una vez cobrado el derecho a viajar libremente, puedes viajar libremente por toda la red de Île de France.