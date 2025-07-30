¿Qué tipo de pase Navigo necesito para beneficiarme de la tarifa de Solidarité Transport?
Solo el pase Navigo, personalizado con tu apellido, nombre de pila y foto, te permite acceder a la Tarifación de Transporte de Solidarity.
- Si ya tienes un pase Navigo para tu abono Navigo, no necesitas solicitar otro, el tuyo es adecuado para los precios de Solidarité Transport.
- El Navigo Découverte, Imagine R (para estudiantes y universitarios), Annual (suscripción anual) o Easy Passes no te permiten cobrar las tasas.
¿Cómo sabes qué medio tienes?
- Solo se puede emitir un pase Navigo por persona. ¿Cómo solicito un pase Navigo?