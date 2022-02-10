Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha un servicio gratuito de transporte puerta a puerta* para alumnos y estudiantes con discapacidad.

* Los estudiantes están bajo la responsabilidad de sus padres entre la casa y el vehículo, tanto de ida como de vuelta.

La ley de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad establece el principio de accesibilidad a todo el transporte de pasajeros para una integración prioritaria en el entorno ordinario. Sin embargo, dependiendo de la discapacidad, esta integración puede ser difícil o incluso inadecuada para las necesidades del niño. El paratránsito soluciona este problema.

Un servicio colectivo, el paratransporte, permite que los estudiantes sean transportados en grupos en vehículos de pequeña capacidad y adaptados a sus necesidades (por ejemplo, instalaciones para sillas de ruedas o ambulancias).

Los horarios se adaptan a los de las clases y el servicio es proporcionado por conductores especialmente formados y vehículos de pequeña capacidad adaptados a las necesidades de los estudiantes (por ejemplo, instalaciones para sillas de ruedas o ambulancias).

Infórmate sobre el paratransporte

