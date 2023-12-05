Esta pregunta no ha sido actualizada y probablemente esté desactualizada. Para ver la respuesta a tu pregunta, ve aquí.

En una ruta que se utiliza regularmente, te recomendamos suscribirte a las alertas de tráfico para recibir una notificación por correo electrónico tan pronto como se detecte una interrupción en la ruta. La función de suscripción se puede acceder desde la pantalla "Line" en la sección "Horarios" o "Información de tráfico", haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha o desde el escenario de un mapa de ruta haciendo clic en el botón "más acciones en esta etapa" ("...").

La función de suscripción desde la web requiere que crees una cuenta de antemano.