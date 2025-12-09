¿Cómo puedo ser alertado en caso de una interrupción?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En una línea que se utiliza habitualmente, te recomendamos suscribirte a las alertas de tráfico para recibir información tan pronto como se sepa una interrupción en la línea.

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Ve a la sección de Información de Tráfico.
  • Selecciona el modo de transporte y la línea y/o la parada.
  • Toca la campana en la parte superior derecha de la pantalla.
  • Accede directamente a las alertas de tráfico de la línea desde la página principal de la sección de Información de Tráfico.

Puedes personalizar los horarios y métodos de recepción (correos electrónicos o notificaciones)

Alertas de tráfico yendo a la sección Mi Espacio > Mis Alertas y Notificaciones.

En la web de Île-de-France Mobilités 

Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Connect para poder guardar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.  

Puedes gestionar tus alertas de tráfico favoritas (personalización de horarios, modificaciones, eliminaciones) de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.