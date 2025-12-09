En una línea que se utiliza habitualmente, te recomendamos suscribirte a las alertas de tráfico para recibir información tan pronto como se sepa una interrupción en la línea.

En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Información de Tráfico.

Selecciona el modo de transporte y la línea y/o la parada.

Toca la campana en la parte superior derecha de la pantalla.

Accede directamente a las alertas de tráfico de la línea desde la página principal de la sección de Información de Tráfico.

Puedes personalizar los horarios y métodos de recepción (correos electrónicos o notificaciones)

Alertas de tráfico yendo a la sección Mi Espacio > Mis Alertas y Notificaciones.