¿Cómo puedo ser alertado en caso de una interrupción?
En una línea que se utiliza habitualmente, te recomendamos suscribirte a las alertas de tráfico para recibir información tan pronto como se sepa una interrupción en la línea.
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Información de Tráfico.
- Selecciona el modo de transporte y la línea y/o la parada.
- Toca la campana en la parte superior derecha de la pantalla.
- Accede directamente a las alertas de tráfico de la línea desde la página principal de la sección de Información de Tráfico.
Puedes personalizar los horarios y métodos de recepción (correos electrónicos o notificaciones)
Alertas de tráfico yendo a la sección Mi Espacio > Mis Alertas y Notificaciones.
En la web de Île-de-France Mobilités
Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Connect para poder guardar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Información de Tráfico.
- Elige el modo de transporte y la línea y/o parada.
- Toca la campana en la parte superior de la pantalla.
Puedes gestionar tus alertas de tráfico favoritas (personalización de horarios, modificaciones, eliminaciones) de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.