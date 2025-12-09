¿Cómo puedo dejar de recibir alertas de tráfico en mis líneas?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Ve a la sección Mi Espacio.
  • Ve a la página de Mis Alertas y Notificaciones.
  • Desactiva la recepción de alertas.

En la web de Île-de-France Mobilités 

Ten en cuenta que es necesario estar conectado a una cuenta Connect para poder gestionar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités. 

  • Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
  • Ve a la sección Mi Espacio.
  • Inicia sesión en tu cuenta Connect.
  • Haz clic en el botón "Mis favoritos".
  • Haz clic en la campana y luego en "Cancelar suscripción".