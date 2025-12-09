¿Cómo puedo dejar de recibir alertas de tráfico en mis líneas?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección Mi Espacio.
- Ve a la página de Mis Alertas y Notificaciones.
- Desactiva la recepción de alertas.
En la web de Île-de-France Mobilités
Ten en cuenta que es necesario estar conectado a una cuenta Connect para poder gestionar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección Mi Espacio.
- Inicia sesión en tu cuenta Connect.
- Haz clic en el botón "Mis favoritos".
- Haz clic en la campana y luego en "Cancelar suscripción".