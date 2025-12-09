En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección Mi Espacio.

Ve a la página de Mis Alertas y Notificaciones.

Desactiva la recepción de alertas.

En la web de Île-de-France Mobilités

Ten en cuenta que es necesario estar conectado a una cuenta Connect para poder gestionar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.